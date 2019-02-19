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"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية اليوم بمركز طوخ تضم 6 تخصصات

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 09:12 ص
"صحة القليوبية" تنظم قافلة طبية اليوم بمركز طوخ تضم 6 تخصصات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل خلال شهر فبراير الحالى، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغت 7 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية لقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 6 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية ستنظم 7 قوافل طبية خلال شهر فبراير الحالى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.

 

 


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