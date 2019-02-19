القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع السلاح بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

تمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع السلاح بمنزلة بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى لمركز شرطة شبين الكوم، تفيد بقيام " ا ح ا - 59 سنة"، فلاح ومقيم قرية شنوان دائرة المركز، والمدرج جنائيا تحت رقم 823488 والسابق اتهامة فى 4 قضايا سلاح وسرقة وضرب، وذلك بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزلة.



وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء سيد سلطان، ورئاسة الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم تم ضبط المتهم وبحوزته 5 سلاح نارى محلى الصنع فرد خرطوش عيار 12 و5 طلقات من ذات العيار و3 منجلة حديد، 11 صفيحة منشار، 8 مبرد، 1 بنطة، 1ماسورة حديد، 8 سيخ حديد، 8 مشبك حديدى، 3 قطع حديد، 12 عتلة، 6 مفك 1 كماشة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.