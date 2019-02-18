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ولى العهد السعودى: نأمل فى شراكات جديدة مع باكستان فى المستقبل

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:15 م
ولى العهد السعودى: نأمل فى شراكات جديدة مع باكستان فى المستقبل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
الرياض (أ ش أ)
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أعرب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، عن أمله فى أن تكون هناك شراكات جديدة بين المملكة وباكستان فى المستقبل.

وقال ولى العهد السعودى- خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان-: أن باكستان تمتلك إمكانيات لتصبح من أكبر البلدان الاقتصادية عالميا.. معربا عن ثقته بأن اقتصادها سيكون ضخما بحلول عام 2030.

ومن جهته.. قال عمران خان: أن مذكرات التفاهم التى وقعت بين باكستان والسعودية فتحت آفاقا جديدة.. معربا عن أمله فى القيام بزيارة آخرى مطولة لولى العهد السعودي.

وكان الرئيس الباكستانى الدكتور عارف علوى قد قلد فى وقت سابق اليوم ولى العهد السعودى وسام "نيشان باكستان" وهو أرفع وسام مدنى باكستانى، حيث جرت المراسم فى القصر الرئاسى فى إسلام آباد بحضور عمران خان وكبار الوزراء وقادة الجيش ولفيف من السياسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

 


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