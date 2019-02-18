المؤبد لـ9 بلطجية لاتهامهم باستعراض القوة وترويع المواطنين وقتل أحدهم بالوراق

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا طوارئ، 9 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم وتخويفهم وقتل أحدهم بمنطقة الوراق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، طارق الحديني، وأمانة سر رجب شعبان.

والمتهمون هم: محمد رجب حسن عبد الخالق وشهرته "سوكه"، فوزى هجرس عباس ظهران وشهرته "هلال"، أحمد رجب حسن عبد الخالق، على حسن عبد الخالق، مسعود فكرى هجرس وشهرته "سنبل"، طارق سيد جلال المغربى، أحمد سيد جلال المغربى، سعيد عبد الراضى عباس، وسيد سيد جلال المغربى.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 23191 لسنة 2016 ، أنه بتاريخ 29 ديسمبر 2015 على اثر مشاجرة بين المتهم طارق سيد جلال المغربى "طرف أول" ومجدى عبد الغنى سليمان والمجنى عليه محمد سالم عبد الفتاح "طرف ثاني"، قام المتهم الطرف الاول بالاستقواء بمن يتبعه من أقران السوء فأستعدى محمد رجب حسن وشهرته "سوكه" وباقى المتهمين وأعدوا عدتهم وحازوا أسلحة نارية وبيضاء، وأحرز "سوكه" سلاح نارى "فرد خرطوش" وباقى المتهمين احرزوا أسلحة بيضاء "زجاجات فارغة وحجارة" وتوجهوا صوب مسكن المجنى عليه لاستعراض القوة وترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم وتخويفهم بالحاق اذى مادى ومعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم بالقاء زجاجات فارغة وحجارة على مسكن المجنى عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم فوزى هجرس عباس وشهرته "هلال" قام بإبعاد الأهالى ممهدا الطريق للمتهم "سوكه" وحثه على قتل المجنى عليه فأكلق الأخير صوبه عيارا ناريا من السلاح حوزته قاصدا قتله حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره ومناصرته لإنقاذ جرمه فحدثت به اصابات شملت تهتك بالقلب والرئتين والمعدة والكلية اليسرى ونزيف أدوى بحياته فى الحال.