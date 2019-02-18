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استقصاء: يمين الوسط سيظل أكبر تكتل فى البرلمان الأوروبى بعد الانتخابات

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:36 م
استقصاء: يمين الوسط سيظل أكبر تكتل فى البرلمان الأوروبى بعد الانتخابات البرلمان الأوروبى
رويترز
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أظهر استقصاء أجراه البرلمان الأوروبى اليوم الاثنين أن من المقرر أن يظل تيار يمين الوسط أكبر تكتل فى المجلس التشريعى التابع للاتحاد الأوروبى بعد انتخابات تجرى فى مايو مضيفا أن عدد مقاعد تيار اليمين المتطرف ستزيد.

وسيظل تحالف حزبى الاتحاد الديمقراطى المسيحى/الاتحاد الاجتماعى المسيحى الألمانى بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل أكبر تكتل حيث سيمثله 29 مقعدا يليه مباشرة حزب الرابطة الإيطالى الحاكم حاليا فى روما وينتمى لليمين المتطرف.

وتمثل مقاعد حزب الرابطة فى البرلمان الأوروبي، وعددها 27 مقعدا، مؤشرا على ما ستعكسه الانتخابات من تعزيز للمشاعر القومية فى مواجهة الحركات المؤيدة للاتحاد الأوروبى فى أرجاء القارة.

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبى جاومى دوتش فى مؤتمر صحفى بشأن الاستقصاء إن الانتخابات المقبلة ستكون الأهم فى الاتحاد الأوروبى منذ أول انتخابات أجراها عام 1979.

ومن المتوقع أن تحتفظ أحزاب تقليدية بهيمنة قد تسمح باستمرار تحالف الأغلبية الوسطى الواسع الذي يميل لدعم تشريعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى. لكن مكاسب متوقعة بنحو 40% للمتطرفين من اليمين، وصولا إلى 14% من المقاعد، قد تضفى مزيدا من الضبابية السياسية.

ومن المتوقع أن يحصل حزب الشعب الأوروبى الذى تنتمى إليه ميركل على 183 مقعدا، أو 26%، من مقاعد المجلس الجديد المؤلف من 705 مقاعد. وهذا أقل من نسبة تمثيله الحالية التى تبلغ 29%، وذلك بناء على جمع بيانات استطلاعات وطنية من الدول الأعضاء وعددها 27 دولة. ونشر عاملون بالبرلمان النتائج اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا عدد مقاعد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين المنتمين لتيار يسار الوسط، حيث سيتراجع العدد إلى 6 نقاط وصولا إلى 19%، وهو ما يرجع جزئيا إلى خسارة المقاعد البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث سينخفض عدد مقاعد البرلمان بعد أن كانت 751 مقعدا فى المجمل.

ومع ذلك، من المرجح حدوث إعادة اصطفاف للجماعات الموجودة حاليا بعد انتهاء التصويت يوم 26 مايو وقبل اجتماع البرلمان الجديد في الثاني من يوليو مع سعي الأحزاب القومية إلى حلفاء يتوافقون مع سياساتها ويمكنهم زيادة قوتها بالتمويل وبالمقاعد في اللجان.

 

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