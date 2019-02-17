الرئيسية أخبار عالمية مبعوث أمريكا: الانسحاب من سوريا لن يكون مباغتا لكن بالتشاور مع الحلفاء الأحد، 17 فبراير 2019 01:18 م القوات الأمريكية رويترز إضافة تعليق قال المبعوث الأمريكى لسوريا إن انسحاب أمريكا من سوريا لن يكون مباغتا وسريعا لكن خطوة بخطوة بالتشاور مع الحلفاء إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. روسية تطالب الكرملين بتحمل مسئولية مقتل زوجها فى سوريا قبل عامين ترامب يطالب أوروبا باستعادة 800 داعشى اعتقلوا فى سوريا سيرجى لافروف: إشراك لاعبين جدد لن يؤدى إلى حل الأزمة فى سوريا أمريكا سوريا الانسحاب الأمريكى من سوريا أخبار العرب عرب وعالم فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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