video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسية تطالب الكرملين بتحمل مسئولية مقتل زوجها فى سوريا قبل عامين

الأحد، 17 فبراير 2019 12:13 م
روسية تطالب الكرملين بتحمل مسئولية مقتل زوجها فى سوريا قبل عامين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
إضافة تعليق

طالبت الروسية أولجا ماركلوفا الكرملين بتحمل المسئولية إزاء مقتل زوجها، أثناء قيامه بمهمة سرية فى سوريا لحساب الدولة الروسية قبل عامين.

قالت ماركلوفا التى تعد الشفافية بالنسبة لها أساسية لضمان الحصول على تعويض مالى "ليس من المعقول إطلاقا الآن إخفاء أنهم كانوا فى سوريا فى مهام قتالية". ويقول عشرات من المطلعين على هذه المهام إن زوجها السابق ديمترى وآلاف غيره من المتعاقدين شاركوا فى الحرب سرا فى سوريا بالتنسيق مع القوات النظامية الروسية.

وقالت ماركلوفا في شقتها التى تكاد تخلو من الأثاث والمكونة من غرفة نوم واحدة "أود أن أطالب السلطات بالاعتراف بأن أزواجنا كانوا من رجال القوات المسلحة".

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يطالب أوروبا باستعادة 800 داعشى اعتقلوا فى سوريا

سيرجى لافروف: إشراك لاعبين جدد لن يؤدى إلى حل الأزمة فى سوريا

الرئيس الروسى ونظيره الفرنسى يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا

روسيا

الكرملين

سوريا

فلاديمير بوتين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة