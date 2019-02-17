روسية تطالب الكرملين بتحمل مسئولية مقتل زوجها فى سوريا قبل عامين

رويترز

طالبت الروسية أولجا ماركلوفا الكرملين بتحمل المسئولية إزاء مقتل زوجها، أثناء قيامه بمهمة سرية فى سوريا لحساب الدولة الروسية قبل عامين.

قالت ماركلوفا التى تعد الشفافية بالنسبة لها أساسية لضمان الحصول على تعويض مالى "ليس من المعقول إطلاقا الآن إخفاء أنهم كانوا فى سوريا فى مهام قتالية". ويقول عشرات من المطلعين على هذه المهام إن زوجها السابق ديمترى وآلاف غيره من المتعاقدين شاركوا فى الحرب سرا فى سوريا بالتنسيق مع القوات النظامية الروسية.

وقالت ماركلوفا في شقتها التى تكاد تخلو من الأثاث والمكونة من غرفة نوم واحدة "أود أن أطالب السلطات بالاعتراف بأن أزواجنا كانوا من رجال القوات المسلحة".