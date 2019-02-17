النيابة الإدارية بالجيزة تجازى 9 موظفين بقرار لجنة تأديب بتهمة تزوير مستندات

كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

أصدر المكتب الفنى للنيابة الإدارية بالجيزة، قرار لجنة تأديب رقم 379 لسنة 2018 فى القضية رقم 180 لسنة 2018، بمجازاة 9 موظفين، بإدارة الصف التعليمية بخصم ثلاثة أيام من راتبهم بعد ثبوت اتهامهم فى تزوير صحيفة أحوال رئيس الشئون القانونية السابق بالإدارة.

وقد جاء فى نص الحكم، أن الموظفين التسعة خالفوا احكام القوانين واللوائح والتعليمات المنفذة وخرجوا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتهم بأن ، الموظف الاول سحر محمد على أهملت مراجعة صحفية أحوال المتهم أحمد الحسينى، رئيس الشئون القانونية السابق ترتب عليه تضمين الصحيفة بيانات غير صحيحة وتم خصم ثلاثة أيام من راتبها.

كما تم خصم ثلاثة أيام من الموظفة سماح محمد سعيد مختصة بملف شئون العاملين لأنها لم تتحر الدقة عند تحرير صحيفة أحوال رئيس الشئون القانونية السابق أحمد الحسينى، كما تم خصم ثلاثة أيام من راتب عرفة صلاح الدين عرفة باحث قانونى بالشئون القانونية لأنه ضمن مذكرة الشئون القانونية للرد على كتاب هيئة قضايا الدولة بيانات غير صحيحة فى شان الدعوى رقم 22673 لسنة 70 المقامة من أحمد الحسينى رئيس الشئون القانونية السابق.



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كما تم خصم ثلاثة أيام من راتب أحمد الحسينى عويس رئيس الشئون القانونية سابقا لأنه اعتمد على المذكرة المعدة من المخالفين ، كما اتهم احمد مبارك المحفوظى بالحصول على رشوة من مطاع صلاح الصباحى دون دليل وكان اتهاما شفهيا، وخصم يوما من راتب أشرف عبد السلام عبدالتواب مدير ادارة شئون العاملين بالادارة لأنه أهمل الاشراف ومتابعة اعمال المخالفين بادارته .





كما تم خصم يومين من راتب محمد قرنى باحث بالشئون القانونية بالادارة لأنه أهمل مراجعة المذكرة المعدة، كما تم خصم يوم من راتب دلال محمد حسين الموجه المالى والادارى بادارة الصف التعليمية لأنها أهملت الإشراف والمتابعة لأعمال المخالفين.



