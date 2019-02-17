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السودان: عودة 258 أسرة من النازحين إلى موطنهم الأصلى بجنوب كردفان

الأحد، 17 فبراير 2019 09:12 م
السودان: عودة 258 أسرة من النازحين إلى موطنهم الأصلى بجنوب كردفان نازحون-صورة ارشيفية
أ ش أ
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قال مفوض العون الإنساني بولاية جنوب كردفان بالسودان، اللواء خضر الطويل، إن 258 أسرة من النازحين عادوا إلى موطنهم الأصلي بقريتي الصبوري والعفين بمحلية الريف الشرقي، منوها بأن قرار الرئيس السوداني عمر البشير بتمديد وقف إطلاق النار ساهم كثيرا في عودة المواطنين إلى قراهم الأصلية.

 

وأكد الطويل، في تصريح صحفي، استمرارية دعم المفوضية في تقديم كافة المساعدات الإنسانية من إيواء ومواد غذائية للعائدين والفارين من مناطق التمرد، موضحا أن المفوضية ومنذ نهايه عام 2018 وحتى الآن تابعت إعادة أكثر من 6250 مواطنا عودة طوعية بمحليات كادوجلي الكبري وأم دورين والبرام والريف الشرقي.

 

ونوه إلى أنه في المرحلة المقبلة سينتقل العمل إلى محلية الدلنج ودلامي ثم القطاع الشرقي للولاية بدءا بمحلية أبوكرشولا والعباسية وأبوجبيهة.

 


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