الإعدام لـ3 عاطلين ألقوا صديقهم من أعلى كوبرى قصر النيل بعد سرقة هاتفه

كتب كريم صبحى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم، 3 عاطلين بالإعدام شنقا بعد ثبوت تورطهم فى قتل صديقهم بإلقائه من أعلى كوبرى قصر النيل لسرقة هاتفه المحمول.

بدأت القضية بتلقى أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة "محمود.ح" مقيم فى النزهة، والمحرر بغيابه محضر فى قسم شرطة النزهة، فتشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه فى حوزة أحد أصدقاء المجنى عليه ويدعى "أدهم.س" مقيم مصر الجديدة.

بتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل صديقه وسرقة الهاتف بمساعدة اثنين آخرين داهمتها قوة وألقت القبض عليهما.

وأوضح الجناة أنهم استدرجوا الضحية لأعلى كوبرى قصر النيل واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى وأثناء مقاومته لهم دفعه المتهم الأول ما أدى إلى سقوطه فى نهر النيل وفروا هاربين بالدراجة النارية ملك المجنى عليه.