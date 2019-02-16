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وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان مزرعة الـ4 محاصيل بمشروع الـ1.5 مليون فدان

السبت، 16 فبراير 2019 04:11 م
وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان مزرعة الـ4 محاصيل بمشروع الـ1.5 مليون فدان وزير الزراعة ومحافظ المنيا أثناء تفقد المحاصيل المنزرعة
المنيا – فريق المحافظات
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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة مخصص لها مساحة ٢٠ ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان بنطاق محافظة المنيا ، موضحا إن الزراعة فى مصر تنقسم إلى الزراعة التقليدية (الوادى) وزراعة الصحراء وهى تتم بأساليب وتقنيات حديثة، ويكون عائدها وإنتاجيتها أكبر.

أضاف الوزير خلال تفقده لمزرعة وزارة الزراعة بمنطقة غرب المنيا، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن هناك أربعة محاصيل منزرعة بتلك المنطقة وهى الشعير والقمح والبنجر والكانيولا، وتعد دولة كندا من أكبر الدول المصدرة للكانيولا وهذا المحصول يمثل بالنسبة لمصر أحد الحلول لسد الفجوة الغذائية فى المحاصيل الزيتية، حيث يتم إستخراج زيت الطعام من بذوره، كما يتميز إنه المحصول الزيتى الذى يتم زراعته فى الشتاء ويتحمل الملوحة والجفاف.

أشاد الوزير بالقائمين على المشروع وقال إن المزرعة مبهجة ومفرحة، ولم أتصور أن تكون المحاصيل بهذا الشكل، مشيراً إن مركز البحوث الزراعية يتابع ويقيم كل التجارب والأصناف التى تتم زرعتها، حيث يتم تجريب عدة أصناف وتوجد مزرعة كبيرة فى توشكى على مساحة ٤٤٠ فدان، تضم محاصيل بستانية وحقلية، ويتم اختيار مواعيد زراعة مختلفة للتغلب على الظروف البيئية وإنتاج أفضل محاصيل من خلال إتباع طرق تسميد جديده وتحديد كميات المياه المناسبة، وفى حال نجاح تجارب بعض الأصناف سيتم التوسع فى المساحات المنزرعة، منوها إن دور الوزارة والبحث والإرشاد ورعاية المحصول من الزراعة وحتى الحصاد، وأن نقدم للمستثمرين نماذج زراعية جاهزة تراعى المواعيد المناسبة للزراعة ونوعية التسميد وكميات المياه، ويتم ذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، ونوه الوزير أن الكانيولا سيتم زراعتها بطريقة تعاقدية لتشجيع المزارعين.

وأعلن أبو ستيت إن الوزارة ستطلق موقعا إلكترونيا للإرشاد الزراعى قريباً، وذلك للتغلب على عجز الموارد البشرية والمرشدين والمهندس الزراعيين فى إطار سياسة الوزارة لاتباع التكنولوجيا الحديثة فى الإرشاد والتوعية.

من جانبه قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أنه من أولى تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين التوسع فى النشاط الزراعى والصناعى لإتاحة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، والمنيا تمتاز بكبر المساحة التى من شأنها الاستفادة منها لتحقيق ذلك الهدف من خلال تذليل كافة العقبات َوتيسير الإجراءات، ويأتى نموذج مشروع المليون فدان غرب المنيا نموذجا يحتذى به فى مجال تنمية واستغلال موارد الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتى وهناك بروتوكول تم توقيعه لرصف الطريق المؤدى للمزرعة.

جولة وزير الزراعة ومحافظ المنيا بمشروع المليون ونصف فدان (1)
 

 

جولة وزير الزراعة ومحافظ المنيا بمشروع المليون ونصف فدان (2)
 

 

جولة وزير الزراعة ومحافظ المنيا بمشروع المليون ونصف فدان (3)
 

 

جولة وزير الزراعة ومحافظ المنيا بمشروع المليون ونصف فدان (4)
 

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