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محافظ دمياط :نعمل على التعاقد لفرش الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية

السبت، 16 فبراير 2019 08:53 م
محافظ دمياط :نعمل على التعاقد لفرش الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية العاصمه الاداريه
دمياط عبده عبد البارى
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتماما خاصا بمشروع مدينة دمياط للأثاث. 
 
 
مضيفة أنه تم توقيع بروتوكول لفرش مشروع بشائر الخير وهو ما يعنى فتح آفاق جديدة للصناع بدمياط. 
 
وأكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من يشتكون من بطالة وركود فى سوق الأثاث لم يعد لديهم الحجج موجهة رسالة لصناع الأثاث قائلة: "اشتغلوا.. الفرص متاحة أمامكم، خاصة وأن المطلوب فرش 24192 وحدة سكنية وهو ما يعنى تنشيط الحركة التجارية بمحافظة دمياط.
 
وأكدت المحافظ أنها تعمل حاليا للتعاقد على فرش العاصمة الإدارية الجديدة بمنتجات الأثاث الدمياطى المصنعة داخل مدينة الأثاث. 
 
 
 

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