محافظ دمياط تستقبل وزير النقل وتشيد بالمشروعات العملاقة بالميناء

دمياط عبده عبد البارى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت بمقر الهيئة، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وتم عقد اجتماع تناول عرض تفصيلى للمشروعات الجارية و المستقبلية بالميناء حيث يأتى مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء بأطوال أرصفة ٦٣٠ متر وعمق غاطس ١٧ متر وساحة خلفية ٧٥ الف متر مربع بتكلفة قدرها ١.٣٦٥ مليار جنيه و طاقة سنوية ٤ مليون طن سنويا.

وتشمل رؤية المشروع تقليل زمن إنتظار السفن خارج الميناء و زيادة كمية البضائع المتداولة فضلا عن زيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة مع الميناء وزيادة مساحة التخزين داخل الميناء بالإضافة إلى إتاحة ١٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعد هذه المحطة من أحدث المحطات بجميع الموانئ المصرية لما تحتويه من عدة أنظمة لاستقبال صرف صحى و زيوت مخلفات السفن فضلا عن إمداد السفن بالكهرباء و الوقود و المياه العذبة.

كما يأتى مشروع تداول بضائع الصب صديقة البيئة وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها بتكلفة ١.٥ مليار جنيه و طاقةاستيعابية ٣ مليون طن من أبرز المشروعات المستقبلية والذى يوفر ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بهدف تطوير وتشغيل محطة لتدلول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها لخدمة السوق المحلى و العالمى على مساحة ١٣٠ متر مربع وكذلك مشروع إنشاء رصيف بحرى لتصدير اليوريا و الامونيا بتكلفة ٦٥ مليون دولا بهدف تحسين الشروط البيئية داخل وحول الميناء وتحقيق معدل الأمان في نقل تلك المنتجات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الميثانول بتكلفة ٥٠ مليون دولار و إنشاء محطة خدمات لوجيستية بحقول الغاز والبترول

أما بالنسبة لخدمات تكنولوجيا المعلومات و فى إطار خطة الهيئة لتحويل ميناء دمياط الى ميناء ذكى والذى يعد من أحد أهم توجهات الدولة فإنه يتم تطوير وتحديث عملية الربط الإلكترونى مع الجهات العاملة داخل وخارج الميناء بشكل مستمر فضلا عن توفير الإدارة الآلية للعديد من الخدمات الإلكترونية للعملاء.



وأشادت المحافظ و وزير النقل بهذه المشروعات التى تهدف إلى تطوير وتعميق الميناء لزيادة المزايا التنافسية لدى الميناء فى كافة المجالات كما تابعا كافة الإجراءات التنفيذية للبدء فى إنشاؤها.

كما بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،و الدكتور هشام عرفات وزير النقل سوء حالة طريق دمياط بورسعيد وسبل تطويره ورفع كفاءته وخاصة مع تكرار الحوادث وسقوط ضحايا، وبحثت محافظ دمياط مع وزير النقل سبل تطوير ورفع كفاءة طريق ٥ حديث " طريق دمياط. فارسكور. المنصورة ".

ووعد وزير النقل بإدارج طريق مفارق بورسعيد " غيط النصارى. السيالة. العنانية " فى خطة وموازنة 2019.2020نظرا لأهمية هذه الوصلة، كما طلبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط من وزير النقل اعتمد خطة تطوير كوبرى دمياط العلوى على النيل وتطوير سلالم الكوبرى من ناحية السنانية ومدينة دمياط.