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اضبط مخالفة.. محول كهرباء داخل الكتلة السكنية بقرية أبو شربان ببنى سويف

السبت، 16 فبراير 2019 06:30 ص
اضبط مخالفة.. محول كهرباء داخل الكتلة السكنية بقرية أبو شربان ببنى سويف محول الكهرباء
بنى سويف - هانى فتحى
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طالب أهالى قرية أبو شربان التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف بنقل محول كهرباء داخل الكتلة السكنية إلى مكان بعيد عن المنازل، حرصا على سلامة المواطنين.

وقال أيمن شديد، أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن المحول الكهربائى عمره 25 عاما وموجود داخل الكتلة السكنية وسط المنازل.

وأضاف أيمن شديد أن المنطقة الموجود بها المحول تعانى من ارتفاع منسوب المياه الباطنية، مما يهدد حياة الأطفال التى تلهو بالقرب من المحول، خاصة عندما تختلط كابلات المحول بالمياه الجوفية.

وأضاف سيد قرنى، أحد الأهالى، أنهم تقدموا بشكاوى عدة لشركة الكهرباء دون استجابة، مناشدا محافظ بنى سويف بالتدخل لرفع محول الكهرباء من المنطقة.

 

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