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غداً طقس معتدل وسقوط أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:38 م
غداً طقس معتدل وسقوط أمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 10 درجات درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى  مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5  متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

 


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