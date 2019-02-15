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صور.. جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب منتجات ذات طابع شعبى ونماذج أثرية

الجمعة، 15 فبراير 2019 01:22 م
صور.. جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب منتجات ذات طابع شعبى ونماذج أثرية جانب من المضبوطات
دمياط معتز الشربينى
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تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى عمليات ومباحث ميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من المنتجات ذات الطابع الشعبى والفلكلورى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015 بخصوص وقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى (الفلكولور الوطنى) والنماذج الأثرية وصور القطع الأثرية وكل ما يخص الحضارة الفرعونية وكل ما يعتبر تمثيلا أو تطبيقا أو تقليدا أو تصويرا لآثار الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة وتشمل كذلك التماثيل والمسلمات والأهرامات بمختلف أشكالها الأخرى.
 
وبناء على مذكرة معلومات مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة  أحمد درويش والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات برئاسة محمد شاهين ومباحث ميناء بورسعيد بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 6214355360 بعدد 2 حاوية رقم OOCU7528897 و OOLU9241304 باسم شركه ا . للاستيراد والتصدير الواردة من الصين بيان جمركى رقم 2030 لسنة 2019 مجمع 85 والمخزنة بساحة المستودع العام والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مستلزمات للزينة بوزن 38890 كيلوجرام .
 
وتم تشكيل لجنة برئاسة سمير متولي مدير إدارة المستودع و علاء السيد مدير إدارة المكافحة من  عصام عبدالله مراجع الحركة و وائل الحسينى و مجدى حسين مفتشي المكافحة لكشف ومعاينة الحاوية، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 73680 قطعة من المنتجات ذات طابع الفن الشعبى (الفلكولور الوطنى) والنماذج الأثرية المصرية الموقوف استيرادها طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015 .
 
وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
 
 
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