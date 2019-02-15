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خالد صلاح
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خلال قمتى التيكاد ومجموعة العشرين..

شكرى يبحث مع نظيره اليابانى تعزيز الأولويات التنموية لأفريقيا

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:57 م
شكرى يبحث مع نظيره اليابانى تعزيز الأولويات التنموية لأفريقيا الوزير سامح شكرى
)أ ش أ(
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بحث سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع تارو كونو وزير خارجية اليابان، العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك خلال قمتى التيكاد ومجموعة العشرين القادمتين فى ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى.

 

جاء ذلك خلال لقاء شكرى ونظيره اليابانى على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن والمنعقد حاليًا بألمانيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بتأكيد اعتزاز مصر بالتطور الذى شهدته العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الخمس الماضية استمرارًا للعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين.

وأكد شكرى على الأهمية التى تعلقها مصر على مشاركة رئيس الوزراء اليابانى فى افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد شاهدًا على تميز العلاقات بين البلدين.

كما أشار شكرى بشكلٍ خاص إلى التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، والذى تقدره مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًا، باعتباره أحد أهم مجالات التعاون حاليًا بين البلدين.

وأوضح حافظ أن اللقاء تناول أيضًا سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين فى إطار قمة التيكاد السابعة وقمة مجموعة العشرين، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث أكد وزير الخارجية اليابانى على الأهمية التى تعلقها بلاده على مشاركة الرئيس السيسى فى تلك الاجتماعات.

وتطرق اللقاء إلى مُجمل الأوضاع فى الشرق الأوسط، حيث أكد وزير خارجية اليابان استمرار دعم بلاده لوكالة "الأونروا"، كما اهتم "كونو" بالتعرُف على تقدير الوزير شكرى بشأن الأوضاع الحالية فى سوريا.

 

 

 


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