محافظ البحيرة يعلن موافقة رئيس الوزراء لتخصيص بعض الاراضى للمنفعة العامة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطع أراضى بمدن ومراكز المحافظة، لاقامة مشروعات نفع عام عليها، ومن ضمن هذه الموافقات ، الموافقة طبقاً للقرار رقم 168 لسنه 2019م على تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة الخاصة، "تبرع احد المواطنين" على مساحة 625م2 بحوض الجبل نمرة 5 قسم ثان زمام، جمعية منشأة ميت غمر بقرية طيبة بمركز الدلنجات بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

كما تم الموافقة، طبقاً للقرار رقم 169 لسنة 2019، على تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة الخاصة على مساحة 2100 متر2 ، تبرع "احد المواطنين" بالقرية التاسعة النمرية بجناكليس بمركز ومدينة ابو المطامير بالمجان، لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية لاقامة مدرسة تعليم اساسى عليها.