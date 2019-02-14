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السجن المؤبد "لمراكبى" قتل شابا انتقاما من والده

الخميس، 14 فبراير 2019 12:25 م
السجن المؤبد "لمراكبى" قتل شابا انتقاما من والده محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، بالسجن المؤبد للمتهم محمد خالد، لاتهامه بقتل مواطن بدافع الانتقام من والد المجني عليه، كما قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لحيازة مخدر الترامادول بقصد التعاطي. 
 
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية؛ قيام المتهم محمد خالد، وشهرته محمد كابتشينو "مراكبي"، بقتل "مصطفي رجب" عمدا مع سبق الإصرار، بأن سول له شيطانه قتل المجني عليه انتقاما علي أثر خلافات بينه وبين والد المجني عليه، بأن استدرجه بمساعدة آخر للمركب النيلي محل عمله واحتجزه ثم تعدي عليه ضربا وقيده بالحبال ثم ألقى به في النهر. 
 
  وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة مخدر الترامادول بقصد التعاطي.
 
 

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