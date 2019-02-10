مصرع وإصابة 7 سيدات بمشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 أخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أبوالغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى القناطر الخيرية العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفية ومصابين بناحية عزبة الأربعين والشهيرة بعزبة سكر بقرية أبوالغيط دائرة المركز.

وتبين من تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وجود مشاجرة بين عائلتى زقزوق وأبوالسول باستخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 6 من الطرف الأول.

تم ضبط أفراد الطرف الثانى للمشاجرة وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنهم أطلقوا أعيرة نارية عدة صوب الطرف الأول.

و التحفظ على السلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية خرطوش، وتحرر المحضر رقم 5842 جنح مركز القناطر الخيريه وتولت النيابة العامة التحقيق.