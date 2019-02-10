فيديو وصور.. محافظ الأقصر يشهد فعاليات مبادرة "نور حياة" بمدارس الابتدائى

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب المحافظ محمد خيرى عبد القادر، الأحد، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة"، التى تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتى ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية.

وانطلقت فعاليات المبادرة من مدرسة منشأة العمارى الإبتدائية، وذلك بحضور المهندس علاء خالد من صندوق تحيا مصر، وعدد من قيادات الصحة والتربية والتعليم والقيادات التنفيذية، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر، حيث تأتى محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى من المبادرة والتى تشمل 5 محافظات هى الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر.

وتستهدف الحملة فى أسبوعها الأول، الكشف على 3000 تلميذ بمدارس منشأة العمارى الإبتدائية، والكرنك الابتدائية، والإمام الحسينى الابتدائية، ونجع العرب الابتدائية، والحرية الابتدائية، حيث تستمر الحملة فى المحافظة لمدة 3 أشهر، وتستهدف إجراء المسح الطبى على تلاميذ المدارس الابتدائية فى المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، وعلاج الحالات المكتشفة وتوفير النظارات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بالمبادرة، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ المبادرة، وتوفير كافة سبل الدعم لتسهيل تنفيذ أعمال المبادرة.