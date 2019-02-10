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رئيس الوزراء يكلف بالبدء فى تطوير المنطقة المحيطة بمحطة كيما

الأحد، 10 فبراير 2019 12:43 م
رئيس الوزراء يكلف بالبدء فى تطوير المنطقة المحيطة بمحطة كيما الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمنطقة كيما، بمراحلها الثلاث؛ للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، بعد الانتهاء من التنفيذ.

 

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بكيما 110 آلاف م3/يوميا، بينما يبلغ إجمالي ما يصل للمحطة حتى الآن 95 ألف م3/ يوميا، فهناك 15 ألف م3 يوميا جاهزة للتصرفات المستقبلية.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع حل مشكلة قديمة لأهالي المحافظة، واليوم تخرج المياه من المحطة معالجة ثلاثيا وفقا للمستويات العالمية، ولا تسبب أي أضرار. 

 

وكلف رئيس الوزراء بالبدء في تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة، ورصف الطرق المؤدية لها، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، للمحطة بمراحلها الثلاث.

 


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