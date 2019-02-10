تنفيذ 1245 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1245 حكمًا متنوعًا منها 875 حكمًا جزئيا، و46 حكم مستأنف و278 حكم غرامات و43 حكم مخالفات، و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.