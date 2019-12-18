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مصرع 12 شخصا فى تصادم سيارتين على طريق كفر داود -السادات بالمنوفية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:43 ص
مصرع 12 شخصا فى تصادم سيارتين على طريق كفر داود -السادات بالمنوفية تصادم سيارات - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى منذ قليل 12 شخصا مصرعهم على طريق "كفر داود ـ السادات"، وذلك فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص على طريق كفر داود - السادات.

وأسفر الحادث عن وفاة 12 شخصا، وإصابة حالة واحدة، وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، وجارى نقلهم إلى مستشفى السادات العام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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