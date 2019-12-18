محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالى بلبيس ويأمر بمعاينة وصيانة كوبرى الهويس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بإجراء معاينة على الطبيعة لكوبرى الهويس بمنطقة البحر بمدينة بلبيس، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد بوجود فواصل بالكوبرى قد تهدد بانهياره.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام رئيس مركز ومدينة بلبيس اللواء سامى علام بتشكيل لجنة تضم ممثلاً عن الإدارة الهندسية بالمركز وهيئة الرى، لمعاينة كوبرى الهويس على الطبيعة وإعداد تقرير مفصل لاتخاذ اللازم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بلبيس، أن تقرير اللجنة انتهى إلى أن الفواصل الموجودة طبيعية نظراً لتمدد فى الصيف والانكماش فى فصل الشتاء ولا يوجد أيه خطورة، مشيراً إلى أنه تم إجراء صيانة كاملة لأجزاء الكوبرى حفاظاً على أرواح المواطنين.

وكان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تلقى استغاثة من أبناء مدينة بلبيس، يفيد بوجود فواصل كوبرى الهويس بمدينة بلبيس، قد يتسبب فى انهياره، وأمر المحافظ رئيس المركز بالمعاينة على الطبيعة للكوبرى واتخاذ اللازم حفاظاً على أرواح المارة والمواطنين.