صور.. رئيس مدينة بلبيس: فواصل كوبرى الهاويس طبيعية نظرا لأحوال الجو

الشرقية - فتحية الديب

قال اللواء سامى علام رئيس مجلس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه فور تلقيه شكوى من عدد من أهالى مدينة بلبيس، بوجود فواصل بكوبرى الهاويس بمنطقة البحر، وتهدد بإنهيار الكوبري، قام بتشكيل لجنة شارك فيها محمد فتحى، مدير هيئة الري، لدراسة الوضع، وقد تبين أن الفواصل الموجوده طبيعيه نظرا للتمدد فى الصيف والانكماش فى فصل الشتاء ولا يوجد أيه خطوره، وقام بمرافقة اللجنة حتى الإنتهاء من أعمالها.

وتابع رئيس مجلس المدينة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه تم عمل صيانة للكوبرى وأن اللجنة أفادت بعدم وجود أى خطورة وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع من أجل خدمة أهالى مدينة بلبيس لسماع شكواهم والعمل على حلها، وناشد الأهالى بمركز ومدينة بلبيس بعد الإنصياغ وراء الإشاعات التى تؤثر على أوضاع البلاد، وخاصة أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى أفزعت الأهالى من وجود خطر يتمثل فى إنهيار الكوبرى فى أى وقت وهذا كلام غير حقيقي.

صيانة فواصل كوبرى الهاويس بمنطقة البحر ببلبيس

فواصل كوبرى الهاويس بمنطقة البحر

رئيس مجلس مدينة بلبيس يتفقد فواصل بكوبرى الهاويس بمنطقة البحر

رئيس مجلس مدينة بلبيس يتفقد كوبرى الهاويس بمنطقة البحر

رئيس مجلس مدينة بلبيس يتفقد كوبرى الهاويس بمنطقة البحر