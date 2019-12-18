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لجنة العائمات بالأقصر تبحث أوضاع الفنادق العائمة ومطابقتها لشروط السلامة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:58 م
لجنة العائمات بالأقصر تبحث أوضاع الفنادق العائمة ومطابقتها لشروط السلامة لجنة العائمات بمحافظة الأقصر تبحث أوضاع الفنادق العائمة قبل الموسم الشتوي
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد ديوان محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع للجنة العائمة لدراسة وبحث أوضاع الفنادق العائمة ومدى مطابقتها لشروط السلامة وصلاحيتها الملاحية وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقانون واللوائح المنظمة لذلك والمتابعة المستمرة للعائمات للوقاية من التلوث البيئى، كما تم استعراض أوضاع المراسى العشوائية والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة .

وتم عقد الاجتماع، تنفيذاً لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رقم 601 لعام 2019، بتشكيل لجنة العائمات برئاسة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، وعضوية مسئولى كل من شرطة المسطحات المائية والبيئة وشرطة السياحة والحماية المدنية، وشئون البيئة والأزمات والكوارث وحماية النيل وغرفة المنشأت الفندقية، والملاحة الداخلية بمديرية الطرق والنقل والعبارات والمراسى السياحية، وذلك لمتابعة أعمال المراسى والفنادق العائمة.

وأكد اللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة الدورية على المراسى والفنادق العائمة من قبل كل جهة منوطة، لضمان تحقيق الأنضباط والإلتزام بأشتراطات السلامة العامة والتطبيقات الأمنية، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما شدد السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على التعامل بشكل حازم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين سواء من أصحاب المراسى أو الفنادق العائمة وخاصة غير الملتزمين بأشتراطات الحماية المدنية والحماية البيئية الواردة فى الكود المصرى للعائمات، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك للمتابعة الدورية لأوضاع الفنادق العائمة وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع المخالفين لضمان السلامة العامة.

 

لجنة العائمات بمحافظة الأقصر تبحث أوضاع الفنادق العائمة قبل الموسم الشتوي (1)
لجنة العائمات بمحافظة الأقصر تبحث أوضاع الفنادق العائمة قبل الموسم الشتوي

 

لجنة العائمات بمحافظة الأقصر تبحث أوضاع الفنادق العائمة قبل الموسم الشتوي (2)

اللجنة تبحث مطابقة الفنادق العائمة لشروط السلامة وصلاحيتها للملاحة

لجنة العائمات بمحافظة الأقصر تبحث أوضاع الفنادق العائمة قبل الموسم الشتوي (3)

اجتماع لجنة العائمات والمراسى النيلية بمحافظة الاقصر لبحث الاشتراطات

 


الاقصر

لجنة العائمات بالاقصر

الفنادق العائمة بالاقصر

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