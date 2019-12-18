صور.. محافظ الأقصر يصدق على تجميل وإعادة رصف طريقى مدخل مدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بأنه قام المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر بالتصديق على إعادة رصف طريقي مدخل مدينة الطود، ذهابا وإيابا، وأيضاً التصديق على إعادة تطوير الجزيرة التي تقع وسط الطريقين، وذلك ضمن خطط دعم المواطنين وأفواج قطار الشباب والرياضة والسائحين خلال الموسم السياحي الشتوى.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه كان قد تقدم بمذكرة إلي محافظ الأقصر، للموافقة علي إعادة رصف طريقي مدخل مدينة الطود ذهاب وإياب، بدايةً من مزلقان الطود حتي المدينة الشبابية وامتداد الطريق الجديد الشرقي مع إعادة وتطوير الجزيرة وسط الطريقين، وذلك ضمن خطط الاهتمام بإعادة رصف الطرق بالمراكز والمدن والقرى بالمحافظة، وعلي الفور وافق المحافظ علي ذلك الأمر وصدق علي القرار.

وأوضح العميد محمد عياد، أنه تم خلال الساعات الماضية العمل علي تطوير مداخل ومخارج المراكز والمدن والقرى بمحافظة الأقصر، وذلك استعدادا للاصطفاف لفعاليات المعسكر التجريبي "التجربة صقر"، حيث تم تطوير مدخل مدينة الطود بتركيب حروف مجسمة ومضيئة ملونة على مدخل المدينة، مؤكداً أن مداخل المدينة والقري هي الواجهة الأولى التي تعطي انطباعًا وصورة ذهنية جيدة عن المركز لدي زوارها.



رئيس مدينة الطود يعلن تصديق المحافظ علي تجميل وإعادة رصف طريقي مدخل المدينة



رئيس مدينة الطود يعلن تصديق المحافظ علي تجميل وإعادة رصف طريقي مدخل المدينة