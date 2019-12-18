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علاج الإمساك بالرياضة والماء والنظام الغذائي الجيد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:00 ص
علاج الإمساك بالرياضة والماء والنظام الغذائي الجيد علاج الإمساك
فاطمة ياسر

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الإمساك يعد من الأمراض التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وهذا الأمر يعرض الشخص المصاب للعديد من المضاعفات، وأيضا الألم الشديد، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل طرق علاج الإمساك، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

علاج الامساك

وقدم التقرير العديد من العوامل المسبب للإصابة بالإمساك، ومنها عدم مضغ الطعام بشكل جيد، وهذا الأمر يتسبب فى التأثر السلبى على الجهاز الهضمى، مما يزيد من فرص الإصابة بالإمساك، كما أن الأشخاص المصابين بخمول فى الغدة الدرقية أكثر عرضة للإصابة بالإمساك نتيجة لتعرضهم لكسل فى الأمعاء.

كما أن قلة حجم وضعف حمض المعدة الذى يساعد على الهضم بالشكل المطلوب والذى يحتاجه المعدة للتخلص من هذه السموم عن طريق التبرز يتسبب هذا الأمر فى زيادة فرص الإصابة بالإمساك، ولذا يجب توخى الحذر.

كما يعد تعرض الشخص لمشاكل فى القولون من الأمور التى تزيد من فرص الإصابة بالإمساك، ولذا يجب البحث عن أفضل الطرق للتخلص وعلاج مشكلة القولون لتجنب التعرض لأى مشاكل نتيجة للتعرض للإمساك.

 

علاج الإمساك
 

هناك العديد من النصائح التى تساعد فى علاج مشاكل الإمساك، قدمها التقرير التالى، ومنها:

-فى بداية الأمر يجب علاج الإمساك عن طريق الاهتمام بمضغ الطعام جيدا، لأن هذا الأمر يساهم بشكل كبير فى القضاء والتخلص على تراكم السموم فى الجسم.

-من أفضل طرق علاج الإمساك هو الإكثار من تناول الماء، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على صحة المعدة والأمعاء، فالماء لها دور كبير فى تجنب التعرض للإصابة بالإمساك.

 

 

-من أفضل طرق علاج الامساك هو تناول الأطعمة الغنية بالألياف، فهى لها دور كبير فى القضاء على هذا الأمر والتخلص من هذه المشكلة بشكل كبير، ولذا عليك الإكثار من تناول الخس، والخيار والبقدونس، والجرجير، والبرتقال، فهى أطعمة تساهم فى حركة الأمعاء بشكل كبيرن ولذا لا تتردد فى تناول مثل هذه الأطعمة بشكل كبير.

-من أهم النصائح التى يجب القيام بها بشكل دائم لتحسن حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك، وهذا يتم عن طريق ممارسة الرياضة، لأنها تساهم على حركة المعدة والأمعاء، فعليك المشى يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.


الإمساك

علاج الإمساك

اسباب الإمساك

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