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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإمساك المزمن

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 08:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإمساك المزمن الامساك المزمن
كتبت فاطمة خليل

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الإمساك من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ويمكن أن يحدث بشكل عرضى طارئ أو بشكل مزمن، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على الإمساك المزمن أعراضه وأسبابه وعلاجه، وفقاً لموقع uclacns.

س : ما هو الإمساك المزمن؟
 

الإمساك المزمن هو حالة شائعة تؤثر على حركات الأمعاء، وتشمل أعراض الإمساك وجود أقل من 3 حركات للأمعاء في الأسبوع، والبراز الصلب، وعدم القدرة على تمرير البراز.

تُظهر الدراسات أن انتشار الإمساك يزداد مع تقدم العمر وهو أكثر شيوعًا بين النساء أكثر من الرجال.

س: ما الذي يسبب الإمساك المزمن؟
 

هناك العديد من الأسباب المختلفة للإمساك المزمن:

-أمراض القولون: مثل سرطان القولون، تضيق القولون.

-أمراض أخرى: مثل السكري أو اضطرابات الغدة الدرقية أو مرض باركنسون.

-الحمل.

-الأدوية مثل أدوية الألم، أدوية الضغط (حاصرات قنوات الكالسيوم)، الأدوية المضادة للصرع، ومضادات التشنج، في هذه الحالات، يمكن أن يؤدي التحول إلى دواء جديد إلى تحسين الأعراض.

-في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، قد يتسبب مرض الأمعاء أو الاضطراب الهيكلي في حدوث الإمساك، لذلك من المهم رؤية طبيب ليستبعد أي أسباب خطيرة.

أما الإمساك المزمن الذي لا يرجع إلى الأسباب السابقة، يُعرف باسم "الإمساك الوظيفي".

والأسباب الرئيسية الثلاثة للإمساك الوظيفي هي الإمساك العابر الطبيعي والإمساك العابر البطيء واضطرابات التغوط.

في الإمساك العابر العادي ، يكون معدل مرور البراز عبر القولون وتكرار البراز طبيعيًا، لكن المرضى يدركون أنهم مصابون بالإمساك بشكل مؤقت، التغييرات في المحتوى المائي للقولون قد تلعب أيضًا دورًا في هذا النوع من الإمساك.

في الإمساك العابر البطيء، يكون مرور البراز عبر القولون أبطأ من المعتاد.

تشمل الاضطرابات التي يمكن أن تسبب الإمساك المزمن ، مرض هبوط المستقيم (بروز أنسجة المستقيم من خلال فتحة الشرج)، خلل قاع الحوض وهو تنسيق غير فعال بين قاع الحوض والعضلة العاصرة للبطن والمستقيم والشرج.

س: ما الذي يمكنك فعله لتحسين الإمساك؟
 

إذا كنت تعاني من أعراض مزعجة للإمساك المزمن، يوصى باستخدام نظام غذائي غني بالألياف أو مكملات ليفية، لتحسين حركات الأمعاء.

يوصى عادة بزيادة تناول السوائل وممارسة التمرينات الرياضية ولكن قد يكون لها فعالية محدودة.

في الإمساك المعتدل إلى الشديد ، عادة ما تكون هناك حاجة إلى الأدوية أو المسهلات دون وصفة طبية يمكن أن تزيد من وتيرة البراز وتخفيف البراز الصلب.

في حالات اضطرابات التغوط مثل: هبوط المستقيم قد يطلب منك الطبيب عملية جراحية لعلاجها.

 


الامساك المزمن

علاج الامساك المزمن

اعراض الامساك

اعراض الامساك المزمن

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