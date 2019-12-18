عزل ترامب.. نائب ديمقراطى: الرئيس الأمريكى عرض أمننا القومى للخطر

كتبت: نهال طارق

انطلقت مساء اليوم، جلسة مجلس النواب الأمريكى العامة التى يجرى فى نهايتها التصويت على عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ليتم فى حال الموافقة على تلك اللائحة نقل القضية إلى مجلس الشيوخ.

وخلال الجلسة التى تم الإعلان عن استغراقها 6 ساعات، قال عضو مجلس النواب، الديمقراطي جيم ماكجفرون إن جلسة اليوم هى "لحظة تحديد الديمقراطية"، متهماً ترامب بتعريض أمن الولايات المتحدة القومى للخطر.

واتهم ماكجفرون الرئيس ترامب وكبار مستشاريه بارتكاب تجاوزات للتأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة، قائلاً:"هل قام الرئيس ترامب وكبار مستشاريه بحجب فساد عن الإجراءات الحكومية الرسمية للحصول على ميزة غير مناسبة فى الانتخابات المقبلة ؟ نحن نعرف الآن من خلال العمل الشاق للجان التحقيق لدينا واعتراف الرئيس بأن الإجابة على هذا السؤال هى نعم".

ويتهم الديمقراطيين الرئيس الأمريكى بممارسة ضغوط على أوكرانيا للتدخل فى الانتخابات المقبلة، عبر تحريك قضية فساد سابقة تورط فيها نجل المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات 2020، جو بايدن

وتابع ماكجفرون فى كلمته: "لقد عرض رئيس الولايات المتحدة أمننا القومى للخطر، لقد قوض الرئيس ديمقراطيتنا.. وخان الرئيس يمينه للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه"، مضيفا: "هذه ليست آراء لكنها حقائق لا جدال فيها".