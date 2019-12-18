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واشنطن بوست: الديمقراطيون لديهم ما يكفى من الأصوات لتأييد عزل ترامب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:49 ص
واشنطن بوست: الديمقراطيون لديهم ما يكفى من الأصوات لتأييد عزل ترامب جانب من جلسات عزل ترامب السابقة ـ أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى

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قالت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، أن الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى لديهم ما يكفى من الأصوات لتأييد عزل الرئيس دونالد ترامب، موضحة أن أغلبية الأعضاء اعربوا عن نيتهم التصويت لصالح مادة على الأقل من مادتين مواد التحقيق الرامى لـ عزل ترامب.

 

وسيصوت مجلس النواب الأمريكى، اليوم الأربعاء، على مادتين من مواد التحقيق فى إطار مساعى نواب الحزب الديمقراطى لعزل ترامب فى اتهامات تتعلق بعرقلة الكونجرس وعرقلة سير العدالة، غير أنه من المتوقع ان يكون التصويت على أساس حزبى حيث لم يعرب ايا من الأعضاء الجمهوريين عن تأييدهم للعزل.

 

واجتمعت لجنة قواعد مجلس النواب لتحديد معايير النقاش الذى سيجرى حول ما إذا كان سلوك الرئيس تجاه أوكرانيا قد انتهك اليمين الذى حلفه عند تسلمه لمنصبه.

 

ويزعم الديمقراطيون أن ترامب حاول استغلال سلطته بعقد لقاء مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وكذلك استخدام المساعدات الأجنبية للضغط عليه لبدء تحقيق مع نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح المحتمل لخوض سباق الرئاسة 2020. ويصر الرئيس الأمريكى على تآمر كييف مع الديمقراطيين للتدخل فى الانتخابات الرئاسية 2016.


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اجراءات عزل ترامب

مجلس النواب الامريكى

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