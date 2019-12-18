ضبط 439 هاربا من أحكام وتحرير 25 قضية تموينية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام بـمديرية أمن أسوان، وضباط الأقسام والمراكز اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 439 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 116 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 18 هاربا من جنح الحبس المستأنف، وضبط 216 صادرا ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 88 محكوما عليهم فى جنح المخالفات.

حررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية، وشملت ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، وضبط 6 قضايا عدم حمل شهادة صحية ، وضبط 7 قضايا مخالفات المخابز البلدية خبز ناقص الوزن، وقضية التصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، و 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 3 قضايا استخدام اسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها .