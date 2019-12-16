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ضبط 542 مخالفة مرورية و124 قضية مرافق بأسوان

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:49 م
ضبط 542 مخالفة مرورية و124 قضية مرافق بأسوان حمله مروريه - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائي، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان .

وتضمنت جهود الحملة ، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 542 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجة نارية بدون ترخيص، كما تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان وأسفر الفحص، عن ضبط سائق لتعاطيه مخدر الأفيون.

وتضمنت الجهود تحرير 107 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 60 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 69 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

ومن ناحية أخرى وفي مجال ضبط قضايا المرافق تم تحرير  (124) مخالفة متنوعة شملت 

رفع 89 حالة إشغال بالطريق العام، و(35) حالة مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.


مرور اسوان

اسوان

حمله مروريه

حمله مروريه باسوان

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