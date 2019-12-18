ضبط شخص استولى على 100 ألف جنيه من حساب بنكى لسيدة

كتب ــمحمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر بارتكاب واقعة الاستيلاء على أكثر من 100 ألف جنيه من حساب بنكى خاص بإحدى السيدات، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المصرفية والاستيلاء على أموال عملاء البنوك.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية).. بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (109,000- مائة وتسعة ألف جنيه) من حسابها الشخصى لدى أحد البنوك، وذلك بموجب إجراء عمليات صرف باستخدام بطاقتها الائتمانية لم تقم بإجرائها.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة، أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (عامل – "له معلومات جنائية" ، وآخر خفير خصوصى بمستودع أسمنت).. حيث استغل الأول عمله كحارس عقار للمنزل الخاص بالشاكية والكائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، وسابقة قيام الشاكية بإعطائه الرقم السرى الخاص بالبطاقة لصرف مبالغ مالية لها من حسابها، وقيامه بالاشتراك مع الثانى بالتوجه إلى ماكينات الصرافة الآلى المختلفة والاستيلاء على مبلغ (109,000 - مائة وتسعة ألف جنيه) وإقتسامه فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ضبط المتهم الهارب.