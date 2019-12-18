صور.. زراعة القطن وبنجر السكر بالمياه المالحة فى الأراضى شديدة الملوحة والقلوية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى للبحوث المياه أنه يتم تنفيذ دراسات وأبحاث تطبيقات فى استخدام المياه المالحة فى زراعة الأراضى الملحية والقلوية لزراعة محاصيل القطن خلال شتاء وصيف 2019 وكذلك زراعة محصول بنجر السكر خلال شتاء 2019/2020، بمحطة المنزلة للبحوث المائية.

وأضاف عبد الحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن تركيزات ملوحة مياه الرى فى هذه التجربة إلى 5000 جزء فى المليون، بينما تزيد تركيزات ملوحة التربة عن 20000 جزء فى المليون، وذلك باستخدام أسلوب حديث مطور من الرى السطحى المبوب والذى حقق وفره فى مياه الرى تجاوزت 20%، بعد مقارنتها بالرى السطحى التقليدى والمطبق بمعرفة المركز بنفس الظروف.

وأوضح عبد الحى أن القطن حقق انتاجية باهرة تجاوزت 10 قنطار للفدان مما يدعم سياسة وزارة الموارد المائية والرى فى تنمية الموارد المائية وترشيدات استخدام المياه العذبة بالتوسع فى استخدامات موارد المياه غير التقليدية كالمياه السطحية والجوفية المالحة ومتوسطة الملوحة والتوسع فى الرقعة الزراعية.



يذكر أن التجربة تأتى فى اطار النشاط البحثى فى مجال استخدامات المياه غير التقليدية الذى ينفذه المركز القومى لبحوث المياه، بمشاركة معاهده البحثية (معهد بحوث الصرف ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى ومعهد بحوث المياه الجوفية والمعامل المركزية للرصد البيئي).

















زراعة محصولي القطن وبنجر السكر باستخدام المياه المالحة (1)



زراعة محصولي القطن وبنجر السكر باستخدام المياه المالحة (2)



زراعة محصولي القطن وبنجر السكر باستخدام المياه المالحة (3)



زراعة محصولي القطن وبنجر السكر باستخدام المياه المالحة (4)



زراعة محصولي القطن وبنجر السكر باستخدام المياه المالحة (5)



زراعة محصولي القطن وبنجر السكر باستخدام المياه المالحة (6)



زراعة محصولي القطن وبنجر السكر باستخدام المياه المالحة (7)



زراعة محصولي القطن وبنجر السكر باستخدام المياه المالحة (8)



