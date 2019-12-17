رئيس مصلحة الرى: استخدام نظم الأرصاد الحديثة لرصد كمية المياه وتوزيعها

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، إن قطاعات الوزارة المختلفة أصبحت تعتمد بشكل كبير على تقنيات البحث العلمى والتكنولوجيا، واستخدام صور الأقمار الصناعية لمعرفة تقدم التركيب المحصولى لتوزيع المياه حسب عمر النبات، ونوعيه الزراعات لإطلاق المياه في الوقت المناسب للري، وبالكمية المناسبة.



وأضاف السعدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استخدام نظم الأرصاد الحديثة لرصد كمية المياه وتوزيعها على المستوى المركزى لتحسين إدارة المياه باستخدام أنظمة التليمترى التى تساعد تحسين إدارة المياه وأنشطة الصرف الزراعى، سواء على المستوى المركزى أو الإدارات بوصول المعلومة على مدار الساعة، لافتا إلى أن التوسع في مشروعات الصرف المغطى يزيد من إنتاجية الفدان، وفي تحسين خواص التربة الزراعية، وإعادة استخدامها مرة أخرى بالخلط.



وأوضح رئيس مصلحة الرى أن العالم الآن يتحرك بخطى سريعة نحو استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى شتى المجالات، باعتبارها تكنولوجيا نظيفة تساهم فى تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وأن خطة الوزارة تتضمن استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حيث تعتبر أحد أهم وسائل تنمية إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.