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صور.. الرى: تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى "إدارة المياه الجوفية"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:58 م
صور.. الرى: تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى "إدارة المياه الجوفية" المتدربون خلال تلقى البرنامج التدريبى
كتبت أسماء نصار

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اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التى نظمها معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومى لبحوث المياه، بالتعاون مع قطاع التدريب الاقليمى للتدريب والدراسات المائية التابع للوزارة فى مجال "إدارة المياه الجوفية والشحن الإصطناعى" ل 20 متدرب.

أوضح معهد بحوث المياه الجوفية، أن الدورة تأتى في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الخارجية المصرية ووكالة التعاون الدولى اليابانى "الجايكا"، حيث تم تدريب 20متدرب من الدول العربية "تونس، الجزائر، المغرب، الاردن، السودان".

وتناول البرنامج التدريبي العديد من الموضوعات في مجال المياه الجوفية متضمنة المحاضرات النظرية والحالات الدراسية التطبيقية من خلال التدريب الحقلى للقياسات الجيوفيزيقية و قياس نوعية المياه حقليا ومعمليا وتطبيق حالات دراسية باستخدام النماذج الرياضية والبرامج المتخصصة.

وشارك فى التدريب أساتذة وباحثي معهد بحوث المياه الجوفية مع الاستعانة ببعض المعاهد البحثية الأخرى التابعة للمركز القومى لبحوث المياه وهى "معهد بحوث الموارد المائية ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء والمعامل المركزية للرصد البيئى ومعهد بحوث إدارة المياه"، بالإضافة إلى مجموعة من الخبرات بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى.

تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى إدارة المياه الجوفية والشحن الاصطناعي (1)

 
 
تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى إدارة المياه الجوفية والشحن الاصطناعي (2)
 
تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى إدارة المياه الجوفية والشحن الاصطناعي (3)
 

 

تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى إدارة المياه الجوفية والشحن الاصطناعي (4)
 
 
تدريب 20 متدرب من الدول العربية فى إدارة المياه الجوفية والشحن الاصطناعي (5)
 

القومى لبحوث المياه

المياه الجوفية

وزارة الرى

الدول العربية

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