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خالد صلاح
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ماهى الجرعة المناسبة من الأسبرين لعلاج الصداع النصفى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:11 م
ماهى الجرعة المناسبة من الأسبرين لعلاج الصداع النصفى الصداع النصفى
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كشفت دراسة جديدة أن عقاراً رخيص الثمن عمره قرن من الزمان في خزانات الأدوية الأمريكية - هو الأسبرين - قد ينقذ الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

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وقال باحثون في جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة : " على الرغم من وجود أدوية فعالة للوصفات الطبية ، فإن العديد من مرضى الصداع النصفي في الولايات المتحدة لا يمكنهم الوصول إليهم بسبب محدودية الوصول إلى الأطباء أو التأمين الجيد أو التأمين العالي الذي يدفعه المشتركون".


وأوضح فريق البحث الذي استعرض 13 دراسة لعلاج الصداع النصفي التي تشمل أكثر من 4200 مريض، إن الأسبرين قد يكون غالبًا خيارًا قابلاً للتطبيق لهؤلاء المرضى، كما نظر الباحثون أيضًا في البيانات المتعلقة بالوقاية من الصداع النصفي المتكرر في عشرات الآلاف من المرضى، ووجدوا أن النتائج تشير إلى أن إعطاء جرعة عالية من الأسبرين (900 إلى 1300 ملليجرام) عندما تظهر أعراض الصداع النصفي هو علاج فعال وآمن لعلاج الصداع النصفي الحاد.


وقال الفريق إن هناك أدلة على أن جرعات الأسبرين اليومية من 81 إلى 325 ملج قد تكون علاجًا فعالًا وآمنًا للوقاية من الصداع النصفي المتكرر، حيث تحتوي أقراص الأسبرين "منخفضة الجرعة" القياسية ، والتي أخذها ملايين الأمريكيين للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالقلوب ، على 81 ملج


وشدد الباحثون بقولهم :" تدعم مراجعتنا استخدام جرعة عالية من الأسبرين لعلاج الصداع النصفي الحاد وكذلك جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا لمنع الهجمات المتكررة".

 


الاسبرين

اضرار الاسبرين

الاسبرين وعلاج الصداع النصفى

علاج الصداع النصفى

علاج الصداع

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