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حبس عامل ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار فى التبين

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:38 م
حبس عامل ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار فى التبين جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت نيابة التبين، بحبس عامل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما ب التنقيب عن الآثار بعد ورود التحريات بصحة الواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار بعقار مساكن المرازيق.
 
وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كل من "ا. ع"، 49 سنة، عامل بشركة ومقيم محل البلاغ" مالك العقار، ونجله "ا. ا"، 21 سنة، طالب اثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الاول وعثر بداخله على اثار لحفرة قطرها  2 متر " تم ردمها " وأدوات تنقيب عبارة عن 3 قواديس من الحديد، 2 سلم خشبى، كوريك، 2 جردل، 3 جركن بلاستيك، جنش حديدى معلق بالسقف، بعض القطع والعروق الخشبية، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

التنقيب عن الآثار

اثار فى التبين

التنقيب عن الآثار فى التبين

التبين

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