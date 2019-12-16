سقوط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر

كتب ــ عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص ب التنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 7 عطفة الطومى ـ حوش قدم ـ دائرة القسم، وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "ا. س" ، قموسيونجى أحذية، و"ع. ع"، عامل، و"ح. ج"، عامل، و"م. ج. ر" 26 سنة، عامل، و"ا. س"، 30 سنة، عامل، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر للمتهم الأول".

وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات تنقيب على 3 دلو بلاستيك، فأس، 2 غلق جلد، سلم خشب زوجي، عتلة حديدية، مسطرين، سلك كهربائي به 3 لمبات كهربائية، وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.