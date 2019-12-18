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"الجنايات" تفض الأحراز وتستمع لدفاع 16 متهما بالإتجار فى البشر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:31 م
"الجنايات" تفض الأحراز وتستمع لدفاع 16 متهما بالإتجار فى البشر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار السيد البدوى اليوم الأربعاء، لدفاع محاكمة 16 متهم بتكوين أكبر شبكة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
 
ودفع دفاع المتهم الأول والرابع، بانتفاء تهمة الجريمة غير الشرعية، وتحرياته الرقابة الإدارية،  وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة، وبطلان الإذن الصادر لضبط المتهمين، وإنتفاء جريمة التزوير بحق المتهمين الأول والرابع، كما دفع محامى بإنتفاء صلة للمتهم الأول بخاتم مصلحة ضرائب المبيعات، الإدارة المالية لشئون العاملين، وإنتفاء القصد الجنائى و ركن العلم، مطالباً ببراءة المتهمين.
 
وفضت هيئة المحكمة، أحراز القضية بوجود هيئة الدفاع كاملة، كما تلت النيابة العامة أمر الإحالة ببداية جلسة المحاكمة.  
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. 
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتي الثامن أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين، ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب ويتولي الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية،  زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 130 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.
 
كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون من التاسع حتي الخامس عشر، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولون، جماعة إجرامية  منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة التاسع  تلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، ويستقطب العاشر والحادي عشر  والخامس عشر المهاجرين المهربين وتزوير واصطناع  المستندات اللازمة، للتهريب و تسليم المستندات للمهاجرين واستلامها عقب ذلك من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الثالثة عشر المهاجرين الأطفال للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية، زاعمة كونها والدتهم توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، و قيامها والتاسع والرابع عشر بنقلهم عبر الحدود من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تتراوح بين 120 الي 150 ألف جنيه عن المهاجر.

تهريب المهاجرين

تهريب

الاتجار بالبشر

جنايات القاهرة

السجن المشدد

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