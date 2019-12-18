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ارتفاع بورصة البحرين بختام تعاملات أولى أيام تداولها بعد إجازة العيد الوطنى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:11 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام تعاملات أولى أيام تداولها بعد إجازة العيد الوطنى بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فى أول يوم تداول بعد أجازة العيد الوطنى، بنسبة 0.01% رابحاً 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1583.74 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع الاستثمار.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.2 مليون سهم بقيمة 979.5 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.53% بضغوط هبوط سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.46%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 

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