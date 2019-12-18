ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم مجموعة جى اف اتش

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فى أول يوم تداول بعد أجازة العيد الوطنى، بنسبة 0.01% رابحا 0.09 نقطة ليصل إلى مستوى 1583.74 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.3 مليون سهم بقيمة 306 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.53% بضغوط هبوط سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.46%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.