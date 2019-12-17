وليام وكيت ميدلتون يكشفان 6 أسرار عن حياتهما الملكية خلال عرض عيد الميلاد

كتب محمد رضا

شارك الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، فى عيد الميلاد الملكى الرائع، بمشاركة الطاهية البريطانية الشهيرة مارى بيرى، الذى يحمل اسم "A Berry Royal Christmas"، حيث عرض اللقاء الذى شاركت فيه بيرى الطهى مع دوق ودوقة كامبريدج، مساء أمس الاثنين، على قناة "BBC 1"، وخلال العرض، كشف الزوجان الملكيان بعض أسرار أسرتهما.

وفى هذا التقرير الذى أعدته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أزاح الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، عن 6 أسرار بشأن حياتهما الأسرية، هى كالتالى:



الأمير وليام وكيت ميدلتون فى عرض A Berry Royal Christmas

1- الاسم الذى يستخدمه الأمير وليام للحديث عن زوجته كيت ميدلتون



خلال العرض تحدث الأمير وليام عن زوجته كيت ميدلتون، مشيرًا إليها باسم كاثرين، وبينما تحمل كيت أسماء وألقاب عديدة منها، كيت ميدلتون، ودوقة كامبريدج، والأميرة (وفقًا لجواز سفرها)، لكن اسم كاثرين الذى أربك الناس على مر السنين، هو الذى يستخدمه الأمير وليام عندما يتحدث عن زوجته.

2- كيف فاز وليام بقلب كيت ميدلتون



أثناء تحدى الطهى ضد زوجها، والذى شهده الحفل الملكى "A Berry Royal Christmas"، كشفت دقة كامبريدج، أن الأمير وليام كان طباخًا جيدًا، وقالت أيضاً إنه خلال سنوات دراستهم الجامعية اعتاد على طهى الطعام من أجل محاولة إقناعها، مضيفه أنه كان يصنع أطباقها المفضلة مثل صلصة بولونيز.



كيت ميدلتون تتابع إعداد مارى بيرى للكعك



الأمير وليام وكيت ميدلتون يحملان الكعك مع مارى بيرى

3- كلمة الأمير لويس الأولى



كشفت كيت ميدلتون، كيف كانت إحدى كلمات الأمير لويس الأولى، هى "مارى"، وذلك بفضل حبها لمارى بيرى، وقالت الدوقة، إن الطفل البالغ من العمر 20 شهرًا نطق بالاسم بعد اكتشافه أحد كتب مارى للطهى على رف المطبخ.

وأضافت كيت: "كانت إحدى كلمات لويس الأولى "مارى"، لأنه يرى دائمًا كتب الطبخ الخاصة بى فى رف المطبخ.. والأطفال مفتونون حقًا بالوجوه، ووجهك فى جميع أنحاء كتب الطبخ الخاصة بك، وقد يقول (هذه مارى بيرى).. "لذلك سوف يتعرف عليك بالتأكيد إذا رآك اليوم."

4- الأمير جورج يدعم فريق تشيلسى



وكشف الأمير وليام، أن ابنه الأمير جورج من مشجعى فريق تشيلسى، وقال دوق كامبريدج، إنه "أخبر ابنه أنه يمكن أن يدعم أى شخص إلا تشيلسى"، مضيفًا: "لذلك بالطبع كان هذا هو الفريق الذى اختاره الأمير الشاب"، ولكن الأمير وليام، هو بطبيعة الحال مؤيد كبير لفريق أستون فيلا.



الأمير وليام يشارك فى تحدى الطبخ خلال عرض A Berry Royal Christmas



حديث بين الأمير وليام وكيت ميدلتون والطاهية مارى بيرى

5- كيت ميدلتون عملت "نادلة" فى الجامعة



كشفت كيت ميدلتون، أنها عملت نادلة فى الجامعة، ولكنها كانت "فظيعة فى الوظيفة"، وخلال العرض، ساعدت دوقة كامبريدج، الطاهية مارى، فى إعداد بعض الكوكتيلات الاحتفالية، وقالت إنها ليست المرة الأولى التى تحمل فيها صينية من المشروبات.

وقال كيت، مازحة: "هذا عندما تتأكد من وضع الغطاء.. فعلت هذا مع حساء السبانخ مرة واحدة ونسيت أن أضع الغطاء على ذلك، وانتهى بنا المطاف مع حساء السبانخ على السقف"، وبعد صنع صينية من المشروبات اللذيذة، قالت كيت، لمارى، "يذكرنى هذا بأيام دراستى عندما عملت لوقت قصير كـ(نادلة)"، وسألتها مارى: "هل كنتى جيدة؟"، فضحكت كيت، قائلة: "لا.. لقد كنت فظيعة".

6- تقاليد العائلة الملكية البريطانية ليلة عيد الميلاد



كشفت دوقة كامبريدج، أن العائلة الملكية البريطانية لديها تقاليد جميلة إلى حد ما يفعلونها كل عام ليلة عيد الميلاد، وقالت: "تقليد عائلة وليام هو فتح هدية عيد الميلاد فى ليلة عيد الميلاد، وهو أمر جميل حقًا".



ضحك وسعادة على وجه كيت ميدلتون ومارى بيرى



كيت ميدلتون تساعد مارى بيرى فى إعداد الكعك وحلويات عيد الميلاد