بعد تاج الأميرة ديانا.. كيت ميدلتون ترتدى أقراط ماس مفضلة للملكة إليزابث.. صور

كتب محمد رضا

اعتادت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، على خطف الأضواء فى مختلف الحفلات والأحداث التى تظهر فيها بمفردها أو إلى جوار زوجها الأمير وليام دوق كامبريدج، حيث تحرص على الظهور بإطلالات جذابة ومتناسقة وبسيطة أيضًا بما يتناسب مع البروتوكولات الملكية، وبعد آخر ظهور لدوقة كامبريدج بالتاج الخاص بالأميرة ديانا، استعارت كيت هذه المرة أقراط اللؤلؤ الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

قبل أيام، استقبلت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وزوجها الأمير ويليام، أعضاء الوفود الدبلوماسية فى قصر باكنجهام، بصحبة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، مرتديه تاج الأميرة ديانا، خلال الحفل السنوى الذى يقام كل عام فى نفس التوقيت، واليوم، قدمت الملكة أقراط اللؤلؤ الخاصة بها، لدوقة كامبريدج لكى تظهر بها فى " Berry Royal Christmas "، الذى يبث على قناة "بى بى سى 1"، الليلة.

استعارت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 37 عامًا، أقراط اليوبيل الفضية وأقراط اللؤلؤ من ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 93 عامًا، الذين ارتدتهما لأول مرة للاحتفال بيوبيلها الفضى فى عام 1977، فيما ارتدت كيت إلى جانب الأمير وليام، الأقراط المتدلية اللامعة إلى جانب فستان منقوش أحمر بقيمة 1.018 جنيه إسترلينى من أليساندرا ريتش لتصوير الجزء الخيرى.

تعاونت دوق ودوقة كامبريدج مع الطاهى التلفزيونى مارى بيرى، البالغة من العمر 84 عامًا، لطهى عشاء إضافى خاص بعيد الميلاد للموظفين والمتطوعين فى الجمعيات الخيرية التى يدعمونها، وتظهر كيت بشعر يبدو أنيقًا، فيما تظهر مارى بقلادة أنيقة وفستان من الفوشيا، بينما بدا ويليام أنيقًا أيضًا وهو مرتديًا قميص وسترة.



دوقة كامبريدج ترتدى أقراط الملكة إليزابيث الثانية

قامت كيت بارتداء الأقراط المرصعة بالماس واللؤلؤ فى عدد من المناسبات، وكان ذلك خلال خلال أول زيارة فردية لها إلى هولندا فى عام 2016، وتقول كيت، فى ظهورها فى " Berry Royal Christmas "، أن ويليام حاول أن يجذبها بمهاراته فى الطهى أثناء وجودهما فى الجامعة معًا، حيث التقى دوق ودوقة كامبريدج أثناء دراستهما فى جامعة سانت أندروز فى اسكتلندا.

ووفقًا لكيت، اعتاد الأمير وليام على إعداد جميع أنواع الوجبات فى المطبخ، وذلك فى محاولة لكسب عواطفها تجاهه، وفى حديثها لمارى بيرى، فى " Berry Royal Christmas "، الذى يبث الليلة فى الساعة 8:30 مساءً على "بى بى سى 1"، كشف دوقة كامبريدج، أن صلصة بولونيز كانت واحدة من أطباقه المتخصصة، وتابعت "أعتقد أن هذا عندما كان يحاول إقناعى.. كان يُعد أشياء مثل صلصة بولونيا، وأشياء من هذا القبيل".



أقراط اليوبيل الفضى للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا



كيت ميدلتون تستعير أقراط اللؤلؤ من الملكة إليزابيث الثانية

يقدم Berry Royal Christmas نظرة ثاقبة للجمعيات الخيرية التى تدعمها دوقة ودوق كامبريدج، بالإضافة إلى المتطوعين وقد أصبح كثير منهم على مقربة من الزوجين، وفى البرنامج، ترافق مارى، كيت وويليام، في المطبخ من أجل إعداد سلسلة من الأعياد الاحتفالية لـ150 موظفًا خيريًا يعملون فى عيد الميلاد، وخلال البرنامج، الذى كان "فكرة وليام بالكامل" - وفقًا لمارى - يقضى كلاهما وقتًا منفردًا مع الخباز للحديث عن عملهما مع الجمعيات الخيرية الفردية.



كيت ميدلتون والأمير وليام فى إحدى الحفلات



كيت والأمير وليام فى حفل عيد الميلاد