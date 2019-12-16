الأمير وليام يكشف أمنية ابنه جورج بخصوص هدية عيد الميلاد وفريقه الكروى المفضل

كتب محمد رضا

مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد المرتبطة بهدايا "سانتا كلوز" التى يقدمها للجميع فى هذه المناسبة، كتب الأمير جورج رسالة إلى والده الأمير وليام دوق كامبريدج، عبر فيها عن حبه لكرة القدم والرسم، وفى حديث له مع "بى بى سى 1"، كشف الأمير وليام، البالغ من العمر 37 عامًا، خلال مشاركته فى وزوجته كيت ميدلتون، فى برنامج "Berry Royal Christmas"، الذى سيبث هذا المساء فى الساعة 8:30 مساءً، عن طلب ابنه أن تكون هدية عيد الميلاد هذا العام متعلقة باهتماماته.

شارك دوق كامبريدج هذه المعلومات أثناء زيارته لـ"The Passage" فى وسط لندن، وهى مؤسسة خيرية للأشخاص بلا مأوى، والأمير وليام هو الراعى لتلك المؤسسة التى يزورها مرارًا طوال حياته، وقال الأمير وليام، متحدثًا عن ابنه، "لقد كتب جورج قائمته بالفعل لعيد الميلاد.. إنه يحب رسمه، وهو رسام جيد جدًا"، مضيفًا "قد نعطيه شيئًا له علاقة بالرسم أو كرة القدم، لأنه يحب كرة القدم كذلك".



الأمير وليام وابنه الأمير جورج

عندما تساءلت امرأة فى الملجأ عما إذا كان السبب فى ذلك هو أن وليام نفسه كان من محبى الرياضة، كشف دوق كامبريدج، وهو رئيس اتحاد كرة القدم ومن عشاق فريق أستون فيلا، عن دعم ابنه لفريق تشيلسى، وأضاف مازحًا: "أحاول ألا أكون متحيزًا للغاية، قلت إنك تستطيع دعم أى شخص سوى تشيلسى، لذا فهو بطبيعة الحال يدعم تشيلسى"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وبحسب التقرير الذى نشرته الصحيفة البريطانية، فإنه من الواضح أن الأمير جورج ورث حب والده لهذه الرياضة، ويقال إنه يمارسها حول قصر كينسينجتون، حيث تم تصويره أيضًا من قبل والدته وهى ترتدى قميصًا أبيضًا لفريق إنجلترا فى صورة عيد ميلاده الرسمية التى تم نشرها هذا الصيف.



دوق كامبريدج يقبل ابنه الصغير الأمير جورج

وفى مقطع دعائى لبرنامج BBC One الذى تم نشره عبر حسابKensington Royal على تويتر، تحدث الأمير ويليام عن أطفاله، واعترف بأنهم لا يفهمون لماذا ينام الناس فى الشوارع، وقال وليام، إن الأمير جورج والأميرة شارلوت، يشاهدون من ينامون فى الشوارع وهم فى طريقهم إلى مدرستهم توماس باترسى، ولديهم الكثير من الأسئلة.

وأضاف الأمير وليام، "فى المدرسة.. ضع فى اعتبارك أنهما فى السادسة والرابعة من العمر.. كلما رأينا أى شخص ينام فى الشوارع، أتحدث عن ذلك وأشير إليه وأشرح لهما لماذا، وهم يكونوا مهتمين جدًا"، لكنهم يتساءلون: "لماذا لا يمكنهم العودة إلى المنزل؟".



الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وأبنائهم جورج وشارلوت ولويس

كشف ويليام عن ذلك خلال زيارة إلى The Passage فى وسط لندن، وهو أكبر مركز للمشردين فى المملكة المتحدة، وهو راعى له، وقد زار وليام الملجأ مع والدته الراحلة الأميرة ديانا، وأخوه الأمير هارى، فى عام 1993، وتأتى تلك التصريحات فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر ملكية، كيف سيقوم جورج وشارلوت بعمل أول رحلة عيد ميلاد عامة لهما لهذا العام، فمن المقرر أن يسير الطفلان مع والديهما وليام وكيت إلى الكنيسة يوم عيد الميلاد فى ساندرينجهام، حيث تستضيف الملكة عيد الميلاد.

وقال مصدر ملكى: "سيكون جميلًا جدًا.. سيظهر جورج وشارلوت لأول مرة فى عيد الميلاد، طالما أنهما فى حالة جيدة فى اليوم"، وتابع إنها "الصورة التى يريد جميع المعجبين الملكيين رؤيتها.. العائلة المالكة التى تمشى إلى الكنيسة فى يوم عيد الميلاد هى طقوس مرور، لذلك لم يرغب ويليام وكيت فى الكشف عن أطفالهما فى وقت مبكر جدًا، لكنهم يشعرون بأنهم أكبر سناً الآن بما فيه الكفاية"، وفى الوقت نفسه، سيبقى الأمير لويس، فى المنزل لأنه لا يزال صغيراً للغاية.



الأمير جورج وشقيقته الأميرة شارلوت