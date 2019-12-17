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وزيرة الصحة: تسجيل 542 ألف مواطن ضمن التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:34 م
وزيرة الصحة: تسجيل 542 ألف مواطن ضمن التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وزيرة الصحة
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 542 ألفاً و785 مواطناً، وفتح 166 ألفاً و827 ملفاً عائلياً، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوحدة طب أسرة الحرفيين، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقامت الوزيرة ومحافظ بورسعيد بمراجعة إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين "المميكنة"، كما راجعت مخزون الأدوية وتأكدت من توافر الأصناف الدوائية للمرضي.

وحرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الإثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مارس المقبل.


بورسعيد

التأمين الصحى الشامل

الصحة

التأمين الصحى الجديد

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