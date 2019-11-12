إجراء 32 جراحة قلب و3 آلاف فحص رنين مغناطيسى بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

قال الدكتور قطب السيد، مدير مستشفى أطفال النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، إن المستشفى نجح فى إجراء 12 عملية جراحة قلب أطفال بنسبة بنجاح 100%، كما تم إجراء 20 حالة عمليات جراحات قلب مفتوح للكبار وجميعهم بحالة جيدة ونسبة النجاح 100%.

وأضاف "قطب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفريق الطبى بمستشفى النصر، نجح فى إجراء 14 قسطرة قلب أطفال تحت إشراف الدكتور مجدى يعقوب وجميع الأطفال خرجوا من المستشفى بحالة جيدة فضلا عن إجراء 300 حالة قسطرة قلب للكبار وتركيب دعمات .

وتابع "قطب"، أن المستشفى أجرى 3000 حالة فحص رنين مغناطيسى ومقطعية و3000 أخرى للخدمات المعملية، بالإضافة لإجراء 40 حالة جراحة دقيقة لأطفال حديثى الولادة و5 حالات جراحات لإصلاح تشوهات خلقية للعظام للأطفال .

وفى سياق متصل، أكد "قطب"، أن المستشفى يعتمد 100% على نظام الإحالة، فضلا عن أنه يقدم الخدمة الطبية على ثلاثة مستويات المستوى الأول الوحدات الصحية والمستوى الثانى المستشفيات العامة أما المستوى الثالث الذى نعمل به حاليا كالخدمات الطبية والمتمثلة فى الطب النووى وقسم قسطرة القلب للكبار والأطفال وقسم جراحة القلب للأطفال والكبار وآخر لأورام الأطفال وجراحة الأورام ورعاية الأطفال.

يذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة انطلقت فى بورسعيد كمرحلة تجريبية فى الأول من يوليو الماضى قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى فى 7 مستشفيات هى، مستشفى الحياة "بورفؤاد العام" والسلام "بورسعيد العام" والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 25 وحدة صحية.