مصرع فلاح بطلق نارى أطلقه مجهولون بمركز أهناسيا فى بنى سويف

بني سويف أيمن لطفي

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري من مجهولين، بمدخل إحدي قري مركز إهناسيا غرب بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير المباحث الجنائية، باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقا"، مساء اليوم الثلاثاء، محمد إسماعيل سيد صفي الدين فلاح 53 سنة، مقيم قرية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف مصابًا بعيار ناري بالصدر، وتوفي فور وصوله قسم الطواريء، وبسؤال نجل المتوفي 22سنة، قال في محضر الشرطة كنت أستقل ووالدى دراجة بخارية، وأمام قرية الديابية مركز إهناسيا تلقى والدى عيارًا ناريًا وسقطنا معًا من أعلى الدراجة البخارية على الأرض.

وأشار نجل المجني عليه في أقواله إلى أن الجناة اعتدوا عليه بالضرب وخر مغشيًا عليه بجوار والده، ولاذوا بالفرار بعد استيلائهم على مبلغ مالي كبير كان بحوزة والده وتم التحفظ على جثة المجني عليه، وتحرير محضر بالواقعة، واستدعاء مفتش الصحة والنيابة.