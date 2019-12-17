سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع فلاح بطلق نارى أطلقه مجهولون بمركز أهناسيا فى بنى سويف

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:26 م
مصرع فلاح بطلق نارى أطلقه مجهولون بمركز أهناسيا فى بنى سويف جثة
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري من مجهولين، بمدخل إحدي قري مركز إهناسيا غرب بني سويف. 

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير المباحث الجنائية، باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقا"، مساء اليوم الثلاثاء، محمد إسماعيل سيد صفي الدين فلاح 53 سنة، مقيم قرية إهناسيا الخضراء مركز بني سويف مصابًا بعيار ناري بالصدر، وتوفي فور وصوله قسم الطواريء، وبسؤال نجل المتوفي 22سنة، قال في محضر الشرطة كنت أستقل ووالدى دراجة بخارية، وأمام قرية الديابية مركز إهناسيا تلقى والدى عيارًا ناريًا وسقطنا معًا من أعلى الدراجة البخارية على الأرض. 

وأشار نجل المجني عليه في أقواله إلى أن الجناة اعتدوا عليه بالضرب وخر مغشيًا عليه بجوار والده، ولاذوا بالفرار بعد استيلائهم على مبلغ مالي كبير كان بحوزة والده وتم التحفظ على جثة المجني عليه، وتحرير محضر بالواقعة، واستدعاء مفتش الصحة والنيابة. 

 


بني سويف

مركز إهناسيا

مستشفى بني سويف التخصصي

مصرع فلاح بطلق ناري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة